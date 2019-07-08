Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüştü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:20 Kaynak: İHA
, Slovenya
Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi. Başkent Saraybosna
'da Swissotel
'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü. - SARAYBOSNA
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