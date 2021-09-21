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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi

21.09.2021 20:47

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu Toplantısı için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile Türkevi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Toplantıda, Slovenya heyetinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, New York, Slovenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi - Son Dakika
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