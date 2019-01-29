Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sma Hastalarının İlaçlarının Tüm Tiplerini Geri Ödeme Listesine Dahil...
1 saat önce
IHAAW144822-SIY/29-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "SMA hastalarının ilaçlarının tüm tiplerini geri ödeme listesine dahil ettik." 29.01.2019 14: 48: 22 TSI NNNN.
IHAAW144822-SIY/29-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "SMA
hastalarının ilaçlarının tüm tiplerini geri ödeme listesine dahil ettik." 29.01.2019 14: 48: 22 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:09 Kaynak: İHA
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