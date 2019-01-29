Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sma İlaç Bedelinin Geri Ödemesiyle İlgili Sorunu Çözmüştük. Hastalığın...
9 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "SMA ilaç bedelinin geri ödemesiyle ilgili sorunu çözmüştük. Hastalığın diğer tiplerini de geri ödeme sistemine dahil ettik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "SMA ilaç bedelinin geri ödemesiyle ilgili sorunu çözmüştük. Hastalığın diğer tiplerini de geri ödeme sistemine dahil ettik."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:54 Kaynak: AA
Son Dakika! Erdoğan: Nişasta Bazlı Şeker Kotasını Yüzde 2,5'a İndiriyoruz
Son Dakika! Erdoğan, İsim Vermeden CHP'nin İzmir Adayı Hakkında İlk Kez Konuştu
HDP'den Dikkat Çeken Mustafa Sarıgül Açıklaması: Yüzüne Bile Bakmayız
Uzun Zaman Sonra AK Parti ile Görüşen HDP'den İlk Açıklama Geldi