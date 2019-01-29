Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sma İlaç Bedelinin Geri Ödemesiyle İlgili Sorunu Çözmüştük. Hastalığın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "SMA ilaç bedelinin geri ödemesiyle ilgili sorunu çözmüştük. Hastalığın diğer tiplerini de geri ödeme sistemine dahil ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "SMA ilaç bedelinin geri ödemesiyle ilgili sorunu çözmüştük. Hastalığın diğer tiplerini de geri ödeme sistemine dahil ettik."

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