Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'ya geldi. Erdoğan ve Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansında baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katılacak. Erdoğan ve Putin, daha sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.