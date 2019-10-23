Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soçi'de beklenen neticeye varmış olduk

Rusya dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, " Soçi'de önemli bir anlaşmayı gerçekleştirmiş olduk. Ülkemizin güvenlik kaygılarını teyit eden ve Suriye'ye barış ve istikrar getirmeyi hedef alan bu anlaşma yoğun bir çalışma sonucunda beklenen neticeye varmış oldu" dedi.