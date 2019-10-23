Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soçi'de beklenen neticeye varmış olduk
Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soçi'de beklenen neticeye varmış olduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soçi'de beklenen neticeye varmış olduk

16 dakika önce

Rusya dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Soçi'de önemli bir anlaşmayı gerçekleştirmiş olduk. Ülkemizin güvenlik kaygılarını teyit eden ve Suriye'ye barış ve istikrar getirmeyi hedef alan bu anlaşma yoğun bir çalışma sonucunda beklenen neticeye varmış oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soçi'de beklenen neticeye varmış olduk, System.String[]

Rusya dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, " Soçi'de önemli bir anlaşmayı gerçekleştirmiş olduk. Ülkemizin güvenlik kaygılarını teyit eden ve Suriye'ye barış ve istikrar getirmeyi hedef alan bu anlaşma yoğun bir çalışma sonucunda beklenen neticeye varmış oldu" dedi.

Suriye, Rusya, Soçi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:49 
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