Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soçi'de beklenen neticeye varmış olduk
16 dakika önce
Rusya dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Soçi'de önemli bir anlaşmayı gerçekleştirmiş olduk. Ülkemizin güvenlik kaygılarını teyit eden ve Suriye'ye barış ve istikrar getirmeyi hedef alan bu anlaşma yoğun bir çalışma sonucunda beklenen neticeye varmış oldu" dedi.
Rusya dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, " Soçi'de önemli bir anlaşmayı gerçekleştirmiş olduk. Ülkemizin güvenlik kaygılarını teyit eden ve Suriye'ye barış ve istikrar getirmeyi hedef alan bu anlaşma yoğun bir çalışma sonucunda beklenen neticeye varmış oldu" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:49
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