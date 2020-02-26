Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Soçi Mutabakatı bu konuda neye amir ise biz gereğini istiyoruz. - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soçi Mutabakatı bu konuda neye amir ise biz gereğini istiyoruz.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soçi Mutabakatı bu konuda neye amir ise biz gereğini istiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soçi Mutabakatı bu konuda neye amir ise biz gereğini istiyoruz. Bunun gereğinin yerine getirilmesi lazım ve bu konuda taviz vermemiz mümkün değil." - ANKARA
Son Dakika Son dakika: 66 yaşına giren Erdoğan'a, grup toplantısı öncesinde doğum günü sürprizi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rejim güçlerine verdiğimiz süre doluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'de bize verebilecekleri Patriot yok Son Dakika: Erdoğan, emekli maaşının kesileceği ve ikramiyelerin kaldırılacağı iddialarını yalanladı