Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soçi Mutabakatı ile üzerimize düşen sorumlulukları ancak rejimin...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soçi Mutabakatı ile üzerimize düşen sorumlulukları ancak rejimin saldırılarına son verilmesiyle yerine getirebiliriz."
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soçi Mutabakatı ile üzerimize düşen sorumlulukları ancak rejimin saldırılarına son verilmesiyle yerine getirebiliriz."
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