Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Rusya Federasyonu'nun Soçi kentine 22 Ekim'de günübirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Ziyarette Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceği aktarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Soçi'de Putin ile görüşecek

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