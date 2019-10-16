Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gidiyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Federasyonu'nun Soçi kentine 22 Ekim'de günübirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:30 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Federasyonu'nun Soçi kentine 22 Ekim'de günübirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Ziyarette Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceği aktarıldı.
(İHA)
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