Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gidiyor
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gidiyor

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Federasyonu'nun Soçi kentine 22 Ekim'de günübirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gidiyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Federasyonu'nun Soçi kentine 22 Ekim'de günübirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Ziyarette Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceği aktarıldı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Almanların zoruna gitti: Erdoğan, Maas'ı aşağıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Soçi'de Putin ile görüşecek Son dakika: Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Kobani kentine girdi Ece Üner, Fransa ile ilgili sözleriyle gündem oldu: Pisliğin içindeyken tek hayvan horozdur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 23:15:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]