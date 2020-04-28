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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta üç gün olacağını açıkladı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta üç gün olmak üzere ay sonuna kadar devam etmeyi planladıklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta üç gün olmak üzere ay sonuna kadar devam etmeyi planladıklarını açıkladı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 05:42
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