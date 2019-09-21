Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar."
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar."
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