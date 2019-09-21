Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı...

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar."

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Neslican'ın ölüm haberini alan Selin Ciğerci: İyi olacağım diye söz vermiştin
Son dakika: Erdoğan: Akademisyenlerden çalışmalarını Türkiye'de sürdürmek için müthiş bir talep var Köpeği silahla öldürüp balkondan attılar Neslican Tay'ın ölüm haberini alan anne ve babasının hali yürek parçaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 12:19:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]