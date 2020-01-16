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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik.
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik. Terör örgütlerine boyun eğmedik. Meydanı darbecilere bırakmadık. Ülkemizin güney sınırları boyunca kuşatılmasına rıza göstermedik. Ekonomik tetikçilere de teslim olmadık."
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