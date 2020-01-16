Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik.

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik. Terör örgütlerine boyun eğmedik. Meydanı darbecilere bırakmadık. Ülkemizin güney sınırları boyunca kuşatılmasına rıza göstermedik. Ekonomik tetikçilere de teslim olmadık."

Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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