Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik, terör örgütlerine boyun eğmedik,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik, terör örgütlerine boyun eğmedik,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik, terör örgütlerine boyun eğmedik,...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik, terör örgütlerine boyun eğmedik, meydanı darbecilere bırakmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik, terör örgütlerine boyun eğmedik, meydanı darbecilere bırakmadık." - ANKARA

Cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:40 Kaynak: İHA
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