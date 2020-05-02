Cumhurbaşkanı Erdoğan: Solunum cihazları, Somalili kardeşlerimize nefes olacak - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Milli teknoloji hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları, Somalili kardeşlerimize nefes olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Somali'ye COVID-19 ile mücadele yardımı kapsamında gönderilen yerli solunum cihazları ile ilgili fotoğraflı paylaşım yaptı. Erdoğan mesajında, "Milli teknoloji hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları, Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkanları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı 'nın Twitter hesabından da "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan COVID-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Somali'ye ulaştırdık. Dün gece havalanan TSK 'ya ait uçağımız sabah saatlerinde Mogadişu 'ya ulaştı" açıklaması yapıldı.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,