Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soma Bölgesindeki 2 Bin 500 Madencimiz Türkiye Kömür Ocakları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soma Bölgesindeki 2 Bin 500 Madencimiz Türkiye Kömür Ocakları...

1 saat önce

IHAAW144552-SIY/29-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soma bölgesindeki 2 bin 500 madencimiz Türkiye Kömür Ocakları işletmelerinde kadrolu olarak çalışmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW144552-SIY/29-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soma bölgesindeki 2 bin 500 madencimiz Türkiye Kömür Ocakları işletmelerinde kadrolu olarak çalışmaya devam edecek." 29.01.2019 14: 45: 52 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Soma, Politika
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