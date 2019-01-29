Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soma Bölgesindeki 2 Bin 500 Madencimiz Türkiye Kömür Ocakları...
1 saat önce
IHAAW144552-SIY/29-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soma bölgesindeki 2 bin 500 madencimiz Türkiye Kömür Ocakları işletmelerinde kadrolu olarak çalışmaya devam edecek.
IHAAW144552-SIY/29-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soma bölgesindeki 2 bin 500 madencimiz Türkiye Kömür Ocakları işletmelerinde kadrolu olarak çalışmaya devam edecek." 29.01.2019 14: 45: 52 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:09 Kaynak: İHA
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