Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soma Işıklar Bölgesindeki Madenler) Bu Madenler Önümüzdeki Dönemde Türkiye...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soma Işıklar bölgesindeki madenler) Bu madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumumuza ait bir şirket tarafından işletilecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " (Soma
Işıklar bölgesindeki madenler) Bu madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumumuza ait bir şirket tarafından işletilecektir. Halen bu madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı da Türkiye Kömür İşletmelerinin şirketinde kadrolu olarak ve aynı şartlarda maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:54 Kaynak: AA
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