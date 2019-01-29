Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soma Işıklar Bölgesindeki Madenler) Bu Madenler Önümüzdeki Dönemde Türkiye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soma Işıklar Bölgesindeki Madenler) Bu Madenler Önümüzdeki Dönemde Türkiye...

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soma Işıklar bölgesindeki madenler) Bu madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumumuza ait bir şirket tarafından işletilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Soma Işıklar bölgesindeki madenler) Bu madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumumuza ait bir şirket tarafından işletilecektir. Halen bu madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı da Türkiye Kömür İşletmelerinin şirketinde kadrolu olarak ve aynı şartlarda maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:54 Kaynak: AA

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