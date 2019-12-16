Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri'yi kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri'yi kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri'yi kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre temasları kapsamında Somali Başbakanı Hassan Ali Hayri'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri'yi kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre temasları kapsamında Somali Başbakanı Hassan Ali Hayri'yi kabul etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de temaslarına başladı. Yerel saatle 11.30 sıralarında Four Seasons Oteli'ne giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Somali Başbakanı Hassan Ali Hayri ile bir araya geldi. Four Seasons Hotel'de gerçekleştirilen görüşme yerel saatle 15.00'te başladı.


Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın eşlik etti. - CENEVRE

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Cenevre, Somali, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hollanda'da "kadın sünneti" nedeniyle sakatlanma yaşayanlar sayısında ciddi şekilde artış var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'da yaşayan Türklere çağrı: Siyaset, ekonomi ve kültür alanlarında etkinliğinizi arttırmalısınız Son dakika: CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, FETÖ'den tutuklandı

Son Dakika Haberleri
23:40 2 çocuğun öldüğü İdlib bombardımanından yürek sızlatan görüntüler - Son Dakika Haber
23:40 "Issız Adam" filminin Yunan versiyonunun galası Atina'da yapıldı - Son Dakika Haber
23:35 Son dakika: CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika Haber
23:34 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
23:27 Optimar son anket sonucunu paylaştı: Davutoğlu ve Babacan'a AK Parti'den destek çok düşük - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 23:46:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri'yi kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]