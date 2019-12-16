Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri'yi kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi kabul etti CENEVRE - Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi kabul etti.