Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri'yi kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri'yi kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi kabul etti CENEVRE - Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:09 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi kabul etti CENEVRE - Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi kabul etti.
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