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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SOMALİ CUMHURBAŞKANI MUHAMMED FARMAJO İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SOMALİ CUMHURBAŞKANI MUHAMMED FARMAJO İLE GÖRÜŞTÜ

17.12.2021 12:04
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SOMALİ CUMHURBAŞKANI MUHAMMED FARMAJO İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü. Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen liderlerle bugün bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari görüşmesinin ardından Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü. Beşiktaş'ta bulun Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.


Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SOMALİ CUMHURBAŞKANI MUHAMMED FARMAJO İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SOMALİ CUMHURBAŞKANI MUHAMMED FARMAJO İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
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