Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile görüştü - NEW
17 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:44 Kaynak: AA
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