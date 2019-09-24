Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile görüştü - NEW
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile görüştü - NEW

17 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile görüştü - NEW

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın BM tweetine Akşener'den yanıt: İnşallah dönüşte Türkiye'de bunu hayata geçirir
Esra Erol, Şırnaklı Leyla'nın okuma hayalini gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de ikili görüşmelerine devam etti UEFA Uluslar Ligi'nde format değişti! Türkiye, B Ligi'nde kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 00:01:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile görüştü - NEW
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]