Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile yaptığı telefon görüşmesinde, bombalı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile yaptığı telefon görüşmesinde, bombalı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile yaptığı telefon görüşmesinde, bombalı...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile yaptığı telefon görüşmesinde, bombalı saldırı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile yaptığı telefon görüşmesinde, bombalı..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile yaptığı telefon görüşmesinde, bombalı saldırı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunan'dan büyük skandal! Göçmenleri darp ettikleri anlar görüntülendi
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den yerli otomobil eleştirisi: İtalya'da yaptırıp getirmişler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler! Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi

Son Dakika Haberleri
01:29 Samsun'da kaybolan iki çocuk bulundu - Son Dakika
01:26 İzmir'de ilçe sağlık müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü - Son Dakika
01:26 İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (4) - Son Dakika
01:26 Evde baygın vaziyette bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
01:25 Fatih'te ahşap bina alev alev yandı - Son Dakika
00:25 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi - Son Dakika
23:39 Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 01:32:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile yaptığı telefon görüşmesinde, bombalı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]