Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile yaptığı telefon görüşmesinde, bombalı... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile yaptığı telefon görüşmesinde, bombalı...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile yaptığı telefon görüşmesinde, bombalı saldırı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile yaptığı telefon görüşmesinde, bombalı saldırı dolayısıyla taziyelerini iletti.
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