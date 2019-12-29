Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile telefonda görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile telefonda görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir telefon görüşmesi yaptı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali'de dün teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa diledi. Ayrıca, Somali halkına taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:25 Kaynak: İHA
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