Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya, Türkiye'nin Somali'ye tıbbı malzeme ve... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya, Türkiye'nin Somali'ye tıbbı malzeme ve...
16 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya, Türkiye'nin Somali'ye tıbbı malzeme ve solunum cihazı yardımıyla birlikte mektup gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya, Türkiye'nin Somali'ye tıbbı malzeme ve solunum cihazı yardımıyla birlikte mektup gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 06:20 Kaynak: AA
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