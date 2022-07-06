Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

06.07.2022 13:02

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesinin Türkiye'yi önemli bir ortak, Somali halkının güvendiği, hedefledikleri refah ve kalkınma için vazgeçilmez bir dost olarak gördüğünü söyledi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesinin Türkiye'yi önemli bir ortak, Somali halkının güvendiği, hedefledikleri refah ve kalkınma için vazgeçilmez bir dost olarak gördüğünü söyledi.

Mahmud ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Daveti ve misafirperverliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Mahmud, yaptıkları görüşmenin başarılı ve verimli geçtiğini belirtti.

Mahmud, Somali'nin güvenlik kurumlarının kapasitelerinin inşası ve ekonomisinin yeniden yapılandırılması konusundaki bütçe desteği, sağlık ve eğitim gibi kamu hizmetlerine verilen samimi destekten dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını ifade etti.

Her iki ülkeyi de etkileyen uluslararası meselelerde Türkiye ile Somali arasında iş birliğinin bulunduğunu söyleyen Mahmud, "Somali halkının karşılaştığı insani durum konusunda Türkiye devleti ve Türk halkının cömertliği ve çabalarını takdir ediyorum. Aynı şekilde Kovid-19 ile mücadelede Türkiye'nin bize verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

" Dayanışmanız ve desteğiniz hiçbir zaman unutulmayacaktır"

Somali'deki bazı bölgelerde devam eden insani durumun yönetilmesinden yola çıkarak kuraklıkla mücadelelerine öncülük etmesi için bir özel temsilci atadığını belirten Mahmud, "Bu da Türkiye başta olmak üzere uluslararası dostlarımızın desteğiyle kuraklıktan kaynaklanan sorunlara acil bir çözüm bulunmasındaki kararlığımızı göstermektedir." şeklinde konuştu.

Mahmud, Somali'deki kuraklığın neden olduğu insani durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde ele aldıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Bu vesileyle tekrar Türk kardeşlerimize daha önce de olduğu gibi destek vermeleri ve elinden geleni yapmaları için çağrıda bulunmak istiyorum. Dayanışmanız ve desteğiniz Somalili insanların hayatlarının kurtarılmasına sebep olacak ve hiçbir zaman unutulmayacaktır."

Mahmud, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugünkü görüşmesinde ayrıca Somali ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iki ülke için önemli olduğunu vurguladıklarını, güvenlik, ekonomi, ticaret ve kültür alanlarında yapacakları iş birliğiyle ikili ilişkileri daha da güçlendirme kararlılıklarının altını çizdiklerini getirdi.

İki ülke arasındaki dostluğa işaret eden Mahmud, "Somali, Türkiye'yi önemli bir ortak, Somali halkının güvendiği, hedeflediğimiz refah ve kalkınma için vazgeçilmez bir dost olarak görmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde gösterdiği özel gayretlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Mahmud, şunları kaydetti:

"Bu samimi gayretleri ve yıllarca yaptığı isabetli yatırımlar iki ülkenin de faydalanabileceği ve tarihi ilişkilerimizi daha da güçlendirebilecek fırsatların çıkmasına neden oldu. 2011'de Somali'ye gerçekleştirdiğiniz ilk ziyaretinizle iki ülke ilişkileri açısından koyduğunuz sağlam temelleri daha da güçlendireceğinizden eminim. Yakın gelecekte tekrar sizi Somali'de ağırlamaktan çok memnuniyet duyacağım."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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