Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştü
5 dakika önce
ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:46 Kaynak: İHA
ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile görüştü.
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile görüştü. - NEW YORK
Erdoğan'ın sözleri dünyanın gündeminde! Sosyal medyada "Sesimiz Erdoğan" etiketine büyük destek Trump iddiaların merkezindeki Ukrayna görüşmesinin dökümünü yayımlatacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de ikili görüşmelerine devam etti Meral Akşener, İmamoğlu'nun kendisine neden "Abla" dediğini açıkladı