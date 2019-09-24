Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştü

5 dakika önce

ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile görüştü.


Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile görüştü. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, New York, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:46 Kaynak: İHA
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