- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştü
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştüNEW YORK - ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:09 Kaynak: İHA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştü
NEW YORK - ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile görüştü.
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile görüştü.
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