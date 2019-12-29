Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefonda görüşerek, bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Somali'de dün teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa dilemiştir. Somali halkına taziyelerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etmiştir" denildi.