Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 16 Yılın Enflasyon Ortalaması Yüzde 9,54. Gerçek Ortada, Hepsinde Tek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 16 Yılın Enflasyon Ortalaması Yüzde 9,54. Gerçek Ortada, Hepsinde Tek...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 16 yılın enflasyon ortalaması yüzde 9,54. Gerçek ortada, hepsinde tek başımıza iktidarız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 16 yılın enflasyon ortalaması yüzde 9,54. Gerçek ortada, hepsinde tek başımıza iktidarız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:32 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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