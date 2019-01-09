Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 16 Yılın Enflasyon Ortalaması Yüzde 9,54. Gerçek Ortada, Hepsinde Tek...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 16 yılın enflasyon ortalaması yüzde 9,54. Gerçek ortada, hepsinde tek başımıza iktidarız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Son 16 yılın enflasyon ortalaması yüzde 9,54. Gerçek ortada, hepsinde tek başımıza iktidarız."
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:32 Kaynak: AA
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