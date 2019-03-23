Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 Yılda Ankara'ya 120 Katrilyon Liralık Yatırım Yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 Yılda Ankara'ya 120 Katrilyon Liralık Yatırım Yaptık"

1 saat önce

IHAAW153417-SIY/23-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 yılda Ankara'ya 120 katrilyon liralık yatırım yaptık" 23.03.2019 15: 34: 17 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW153417-SIY/23-03-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 yılda Ankara'ya 120 katrilyon liralık yatırım yaptık" 23.03.2019 15: 34: 17 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:40 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Politika
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