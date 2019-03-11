Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 Yılda Demokrasimizin Paçasından Çeken, Ülkemizin Demokrasi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 Yılda Demokrasimizin Paçasından Çeken, Ülkemizin Demokrasi...

55 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 yılda demokrasimizin paçasından çeken, ülkemizin demokrasi kalitesini düşüren yasaklara son verdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 yılda demokrasimizin paçasından çeken, ülkemizin demokrasi kalitesini düşüren yasaklara son verdik. Klavyeler, kelimeler, harfler, düşünceler, tabelalar üzerindeki baskıları bir daha geri gelmemek üzere biz kaldırdık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:21 Kaynak: AA

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