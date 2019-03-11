Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 Yılda Demokrasimizin Paçasından Çeken, Ülkemizin Demokrasi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 yılda demokrasimizin paçasından çeken, ülkemizin demokrasi kalitesini düşüren yasaklara son verdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Son 17 yılda demokrasimizin paçasından çeken, ülkemizin demokrasi kalitesini düşüren yasaklara son verdik. Klavyeler, kelimeler, harfler, düşünceler, tabelalar üzerindeki baskıları bir daha geri gelmemek üzere biz kaldırdık."
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:21 Kaynak: AA
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