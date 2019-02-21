Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 Yılda Denizli'ye 23 Katrilyon Lira Yatırım Yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 Yılda Denizli'ye 23 Katrilyon Lira Yatırım Yaptık"

45 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler DENİZLİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Denizli mitinginde konuştu.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler DENİZLİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Denizli mitinginde konuştu. (8)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:43 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Denizli, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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