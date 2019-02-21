Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 Yılda Denizli'ye 23 Katrilyon Lira Yatırım Yaptık"
45 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler DENİZLİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Denizli mitinginde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:43 Kaynak: AA
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