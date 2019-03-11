Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 Yılda Terör Örgütlerinin Sömürü, Yağma Düzenini Bozduk"
43 dakika önce
- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara çay hediye etmesi dağıtması HAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK...
- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın vatandaşlara çay hediye etmesi dağıtması HAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti'nin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım siyasetimizle, kardeşlik siyasetimizle ve hizmet siyasetimizle en büyük darbeyi, terör örgütünün beslenme kaynaklarına indirdik"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:06 Kaynak: AA
Bakan Dönmez: Sondaj Çalışmalarında Rekor Kırdık
Hikmet Karaman'dan Çaykur Rizespor Maçı Açıklaması: Türkiye Ayağa Kalkar
Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi
Balık Tutmak İçin Çadır Kuran 5 Kişi, Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti