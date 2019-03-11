Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 Yılda Terör Örgütlerinin Sömürü, Yağma Düzenini Bozduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 Yılda Terör Örgütlerinin Sömürü, Yağma Düzenini Bozduk"

43 dakika önce

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara çay hediye etmesi dağıtması HAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK...

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara çay hediye etmesi dağıtması HAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım siyasetimizle, kardeşlik siyasetimizle ve hizmet siyasetimizle en büyük darbeyi, terör örgütünün beslenme kaynaklarına indirdik"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:06 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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