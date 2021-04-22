Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 18 yılda orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık." - Son Dakika

İklim Liderler Zirvesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye katılan liderlere hitaben yaptığı konuşma ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 18 yılda orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık."
Erdoğan: "Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035'te yüzde 60'a taşıyacağız."
Erdoğan: "Sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu neredeyse bulunmayan Türkiye, küresel iklim rejiminde adil bir konumda değerlendirilmelidir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil dönüşüm başta olmak üzere diğer alanlarda küresel düzeyde stratejik iş birliğinin oluşturulması büyük önem arz ediyor."
Erdoğan: "Benzer ekonomik seviyedeki ülkelerle eşit şartlarda olmak kaydıyla küresel iklim eylemine katkı sunmaya devam edeceğiz."
Kaynak: AA
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