Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 2 Yılda Yaklaşık 8 Bin Deaş Mensubunu Gözaltına Aldık, Bunlardan 2 Bin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 2 yılda yaklaşık 8 bin DEAŞ mensubunu gözaltına aldık, bunlardan 2 bin 300'den fazlasını tutukladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Son 2 yılda yaklaşık 8 bin DEAŞ mensubunu gözaltına aldık, bunlardan 2 bin 300'den fazlasını tutukladık."
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:30 Kaynak: AA
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