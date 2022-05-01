Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık" - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık"

01.05.2022 21:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisinin ciddi sınamalardan geçtiğini belirterek, "Bu süreçte bir yandan istihdam alanlarını genişlettik bir yandan ücretleri artırdık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisinin ciddi sınamalardan geçtiğini belirterek, "Bu süreçte bir yandan istihdam alanlarını genişlettik bir yandan ücretleri artırdık. Son 20 yılda asgari ücreti rakam olarak 23 kat artırdık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda işçilerle iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 1 Mayıs'ı kendi bayramım olarak da kabul ediyorum. Tersane işçilerimizle TÜRK-İŞ sendikamızın temsilcileriyle birlikte bu güzel 1 Mayıs akşamında iftar sofrasında buluşarak bu sevince ortak olmak istedik. Sizlerin nezdinde insanlığın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük bir tatminsizlik bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki elimizdeki şükredeceğiz sonra daha iyisi için çalışacağız. Bunun ne demek olduğunu en iyi siz işçi kardeşlerim bilir. Dünyamız bir krizi içinde çırpınırken, biz enerjimizi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata yönlendirdik" dedi.

"TÜRKİYE'NİN TÖKEZLEMESİNİ BEKLEYENLERİ 20 YILDIR OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRA DA HÜSRANA UĞRATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir ama 30 milyon vatandaşımıza çalışacak iş, her ay evine girecek düzenli gelir sağladıktan sonra inşallah bu kayıpların hepsini de kısa sürede telafi ederiz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye çalıştıkça, ürettikçe ve geleceğine sahip çıktıkça hiç kimse bu milletin sırtını yerine getiremez. Elleriniz ovuşturarak Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğratmaya devam edeceğiz. Türk ekonomisi ciddi sınamalardan geçiyor. Bu süreçte bir yandan istihdam alanlarını genişlettik bir yandan ücretleri artırdık. Gelir ve damga vergilerini kaldırdık.? Son 20 yılda asgari ücreti rakam olarak 23 kat, reel olarak da 1,5 kat artırmamız önemli. Bu yolda son nefesimize kadar mücadelede kararlıyız. Bugün insanlığın sahip olduğu her şeyin gerisinde pek çok kişinin alın teri, emeği ve fedakarlığı vardır" diye konuştu.

(Aykut Zor - Sevgi Canpolat/İHA)

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle iftarda bir araya geldi: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle iftarda bir araya geldi: (1) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİÇ KİMSE BU MİLLETİN SIRTINI YERE GETİREMEZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİÇ KİMSE BU MİLLETİN SIRTINI YERE GETİREMEZ Erdoğan - Selman görüşmesi: Rai al-Youm gazetesi, Erdoğan'ın 'partisini iktidarda tutmak için' tavizler verdiğini yazdı Erdoğan - Selman görüşmesi: Rai al-Youm gazetesi, Erdoğan'ın 'partisini iktidarda tutmak için' tavizler verdiğini yazdı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstihdam, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık' - Son Dakika


Son Dakika
21:21 Damadıyla cinsel ilişkiye giren kaynana aileyi dağıttı, genç kız öfke patlaması yaşadı
21:18 Bayramlaşmak için geldiği evde dehşeti yaşattı! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, oğlunu yaraladı
21:15 ABD'li UFO uzmanından martılar hakkında şaşkınlık yaratan sözler: Onlar bizi gözetleyen birer casus
20:59 Süper Lig'de 57 yıl sonra bir ilk yaşanacak! İstanbul takımlarının sayısı 7'ye yükseldi
20:55 4 kişilik 'dev' yürüyüş! Her 1 Mayıs'ı ellerine orak, çekiç ve kazma alarak kutluyorlar
20:40 İstanbul Valiliği açıkladı: 1 Mayıs için izinsiz yürümek isteyen 164 kişi gözaltında
20:35 Maçta ilk gol geldi! Yıldız golcüden usta işi bitiricilik
20:34 Cumhurbaşkanı adayı için olmazsa olmaz 3 kriter belirledi! Muhalefet partilerinin ilk önceliği "seçilebilirlik" ilkesi
20:04 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Uruguay'daki 'bozkurt' işareti olayının detaylarını anlattı
19:53 Bakan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuştu: Liderlerden ortak ziyaret olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 21:30:59. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement