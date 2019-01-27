Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 5-6 Yılda Ülkemizin Önünü Kesmek, Milletimizin Ayağına Pranga Vurmak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 5-6 Yılda Ülkemizin Önünü Kesmek, Milletimizin Ayağına Pranga Vurmak...

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 5-6 yılda ülkemizin önünü kesmek, milletimizin ayağına pranga vurmak için oynanan oyunlara karşı verdiğimiz mücadele gerçekten tarihi öneme sahiptir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 5-6 yılda ülkemizin önünü kesmek, milletimizin ayağına pranga vurmak için oynanan oyunlara karşı verdiğimiz mücadele gerçekten tarihi öneme sahiptir. Bugün de sınırlarımız içinde ve dışında aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. Büyük bir üzüntüyle ifade ediyorum ki ülkemizin bu mücadelesinin önündeki en büyük engel çarpık ve kifayetsiz muhalefet anlayışıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:11 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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