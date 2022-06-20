CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SON 7 YILDIR EN FAZLA MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKEYİZ

Küresel Parlamenter Göç Konferansı'na video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedir. Son 7 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. Tarihimizin kültürümüzün ve inancımızın bize yüklediği bu görevi inşallah bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bugün Şişli'deki bir otelde düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video mesaj gönderdi. Düzenlenen konferansın önemli bir ihtiyacı gidereceğine inandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 2,5 yılımıza damga vuran koronavirüs salgınıyla beraber nefret söylemlerinin küresel ölçekte ürkütücü boyutlara vardığını görüyoruz. Ekonomik sıkıntıların başta batılı ülkeler olmak üzere tüm dünyada yabancı karşıtlığını ve mülteci düşmanlığını körüklediğini gözlemliyoruz. Bununla eş zamanlı olarak salgının tetiklediği ekonomik krizle birlikte daha fazla insan yurtlarını ve evlerini terk etmek zorunda kalıyor" dedi.

RUSYA UKRAYNA ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR MÜLTECİ SAYISINA 5 MİLYON KİŞİ DAHA EKLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an dünya genelinde göçmenlerin sayısı 275 milyona, yerlerinden edilen kişilerin sayısı 85 milyona, mültecilerin sayısı ise 30 milyona yaklaştı. Rusya Ukrayna arasında devam eden çatışmalarla beraber mevcut mülteci sayısına 5 milyon kişi daha eklendi. Bu insan hareketliğinde maalesef içimizi acıtan pek çok manzarayla da karşılaşıyoruz. Zulümden, baskıdan, açlıktan kaçarak güvenli bir gelecek kurma ümidiyle çıkılan yolculuklar kimi zaman felaketle neticeleniyor" ifadelerini kullandı.

ASIL YÜKÜ KRİZ BÖLGESİNE YAKIN ÜLKELER ÇEKMEKTEDİR

Erdoğan, "30 bine yakın göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetti. Avrupa'ya sığınan on binlerce Suriyeli çocuğun ise nerede olduğu, kimler tarafından kaçırıldığı, akıbetlerinin ne olduğu bilinmiyor. Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen, soyulan, darbedilen hatta katledilen mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz. Göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedirö dedi.

GÖÇ OLGUSU TARİH BOYUNCA BEŞERİ VE SOSYAL HAYATIMIZIN PARÇASI OLMUŞTUR Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler rakamlarına göre yüksek gelirli ülkeler bin kişi başına ortalama 2,7 mülteci barındırırken orta ve düşük gelirli ülkeler ise 5,8 mülteciye ev sahipliği yapıyor. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor. Kıtaların ve kültürlerin kavşağında yer alan bir ülke olarak göç olgusu tarih boyunca beşeri ve sosyal hayatımızın bir parçası olmuştur" ifadelerini kullandı.

SON 7 YILDIR DÜNYADA EN FAZLA MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: Museviler başta olmak üzere son 500 yılda zulme uğrayan milyonlarca insana kapılarımızı açtık. Kafkasya'daki kardeşlerimiz de, Balkanlardaki soydaşlarımız da başları dara düşünce güvenli liman olarak hep Türkiye'ye sığındı. Birinci Körfez Savaşı'nda Irak'tan kaçan yüzbinlerce Kürt kardeşimize sahip çıktığımız gibi, Suriye'deki çatışmalardan kaçan 3,6 milyon Suriyeli sığınmacıyı da topraklarımızda kabul ettik. Kapımıza gelen kimseyi etnik kimliği, dini, kültürü, mezhebi sebebiyle geri çevirmedik. Son 7 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. Tarihimizin kültürümüzün ve inancımızın bize yüklediği bu görevi inşallah bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük insan hareketliliğinin yaşandığı günümüzde hiç kimse sorumluluklarından kaçamaz. Uluslararası toplum, göç olgusunun temelinde yatan sorunlarla yüzleşme cesareti göstermedikçe bu meselenin önüne geçilemez. Konferans çerçevesinde yapacağınız tartışmaların ortaya koyacağınız fikirlerin, sorunun çözümüne katkı sağlamasını temenni ediyorum.

- Karaköse