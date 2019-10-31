Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8 yıldır Suriyeli sığınmacılar için sınırlarına dikenli tel örgü...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8 yıldır Suriyeli sığınmacılar için sınırlarına dikenli tel örgü çekmekten başka hiçbir iş yapmayanlar, maalesef bugün de sığınmacıların vatan hasretini dindirecek çabalara mani oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8 yıldır Suriyeli sığınmacılar için sınırlarına dikenli tel örgü çekmekten başka hiçbir iş yapmayanlar, maalesef bugün de sığınmacıların vatan hasretini dindirecek çabalara mani oluyor."
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