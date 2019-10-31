Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8 yıldır Suriyeli sığınmacılar için sınırlarına dikenli tel örgü...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son 8 yıldır Suriyeli sığınmacılar için sınırlarına dikenli tel örgü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8 yıldır Suriyeli sığınmacılar için sınırlarına dikenli tel örgü...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8 yıldır Suriyeli sığınmacılar için sınırlarına dikenli tel örgü çekmekten başka hiçbir iş yapmayanlar, maalesef bugün de sığınmacıların vatan hasretini dindirecek çabalara mani oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8 yıldır Suriyeli sığınmacılar için sınırlarına dikenli tel örgü çekmekten başka hiçbir iş yapmayanlar, maalesef bugün de sığınmacıların vatan hasretini dindirecek çabalara mani oluyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye başkanlarına hitap etti: 7. Büyük Kongremizde metal yorgunluğunun son izlerini de sileceğiz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerlileşmeye gizli bir engel var, yapılan tüm engellemeleri yakından takip edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülteci şehri açıklaması: Gerekirse biz kurarız, Adnan Polat'ın da hayır için kapısını çalarız Esed'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşür müsün?" sorusuna yanıt: Sonuç verecekse görüşürüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 04:05:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8 yıldır Suriyeli sığınmacılar için sınırlarına dikenli tel örgü...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]