Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son Amerika seyahatini izlediniz ve Amerika seyahatinde yaptığımız...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son Amerika seyahatini izlediniz ve Amerika seyahatinde yaptığımız... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son Amerika seyahatini izlediniz ve Amerika seyahatinde yaptığımız...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son Amerika seyahatini izlediniz ve Amerika seyahatinde yaptığımız görüşmeler, orada vardığımız neticeler ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Mehmetçiğimizin özellikle Suriye'nin kuzeyinde aldığı başarı ve kazandığımız hamdolsun o mücadele bir şeyi ortaya koyuyor: Bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son Amerika seyahatini izlediniz ve Amerika seyahatinde yaptığımız görüşmeler, orada vardığımız neticeler ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Mehmetçiğimizin özellikle Suriye'nin kuzeyinde aldığı başarı ve kazandığımız hamdolsun o mücadele bir şeyi ortaya koyuyor: Bu millet bir şeye inandı mı bunu başarır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:24 Kaynak: AA
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