Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde, bazı ülkelerde yükselen Türkiye ve İslam karşıtlığına karşı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son dönemde, bazı ülkelerde yükselen Türkiye ve İslam karşıtlığına karşı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde, bazı ülkelerde yükselen Türkiye ve İslam karşıtlığına karşı...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde, bazı ülkelerde yükselen Türkiye ve İslam karşıtlığına karşı mücadele etmeye de devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde, bazı ülkelerde yükselen Türkiye ve İslam karşıtlığına karşı mücadele etmeye de devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
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