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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde, bazı ülkelerde yükselen Türkiye ve İslam karşıtlığına karşı...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde, bazı ülkelerde yükselen Türkiye ve İslam karşıtlığına karşı mücadele etmeye de devam edeceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde, bazı ülkelerde yükselen Türkiye ve İslam karşıtlığına karşı mücadele etmeye de devam edeceğiz" dedi. - ANKARA
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