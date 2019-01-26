Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son Dönemde Gazi Mustafa Kemal, Andımız, Suriye, Ekonomi ve Mülteciler Gibi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde Gazi Mustafa Kemal, andımız, Suriye, ekonomi ve mülteciler gibi hassas başlıklar üzerinden alevlendirilmek istenen gerilimler, önümüzdeki günlerde bizleri nelerin, hangi tür sınamaların beklediğinin işaretleridir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Son dönemde Gazi Mustafa Kemal
, andımız, Suriye
, ekonomi ve mülteciler gibi hassas başlıklar üzerinden alevlendirilmek istenen gerilimler, önümüzdeki günlerde bizleri nelerin, hangi tür sınamaların beklediğinin işaretleridir."
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:38 Kaynak: AA
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