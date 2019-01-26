Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son Dönemde Gazi Mustafa Kemal, Andımız, Suriye, Ekonomi ve Mülteciler Gibi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son Dönemde Gazi Mustafa Kemal, Andımız, Suriye, Ekonomi ve Mülteciler Gibi...

6 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde Gazi Mustafa Kemal, andımız, Suriye, ekonomi ve mülteciler gibi hassas başlıklar üzerinden alevlendirilmek istenen gerilimler, önümüzdeki günlerde bizleri nelerin, hangi tür sınamaların beklediğinin işaretleridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde Gazi Mustafa Kemal, andımız, Suriye, ekonomi ve mülteciler gibi hassas başlıklar üzerinden alevlendirilmek istenen gerilimler, önümüzdeki günlerde bizleri nelerin, hangi tür sınamaların beklediğinin işaretleridir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:38 Kaynak: AA

Suriye, Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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