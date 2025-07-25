Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Minguzzi talimatı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Minguzzi talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Ahmet Minguzzi talimatı
25.07.2025 08:08
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15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi sonrası failin 18 yaşından küçük olması nedeniyle ceza indirimi büyük tepki topluyor. 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde 'çocuk indirimi' konusunu yeniden ele alması ve cezaların yaşa göre kademelendirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem çocukları suça sürükleyen çeteler hem de aileler için adım atılması talimatı verdi.

Türk Ceza Kanunu'nda 18 yaşından küçüklere verilen cezaların caydırıcılığına yönelik tartışmalar sürerken, TBMM'nin önümüzdeki günlerde bu konuda yeni bir adım atabileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem çocukları suça sürükleyenler hem de ailelerin bu konudaki sorumluluğuna ilişkin adım atılmasını istedi.

ERDOĞAN ÇOCUK VE AİLELERE YÖNELİK ÇALIŞMA YAPILMASI TALİMATI VERDİ

Türkiye'yi sarsan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde, katilin 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezada indirime gidilecek olması kamuoyunda tepkilere yol açıyor. 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan katil, "çocuk indirimi" uygulanması durumunda hukukçulara göre 10-15 yıl içinde şartlı olarak tahliye edilebilecek. Hem Minguzzi'nin ailesi hem de kamuoyu bu indirime karşı çıkıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önceki gün çocuk yargılamalarına ilişkin bir çalışma yapıldığını açıklamıştı. Edinilen bilgilere göre, TBMM'nin 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında "Yeni Minguzziler olmasın" diyerek çocuk katillere verilen cezaların artırılması için adım atılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hem çocukları suça sürükleyenlere hem de ailelerin sorumluluğuna yönelik çalışmalar yapılması talimatını verdi.

CEZALAR YAŞA GÖRE KADEMELENDİRİLECEK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında, 18 yaşından küçüklerin işledikleri suçlarda cezaların yeniden kademelendirileceği belirtiliyor. TBMM'de çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kurulan araştırma komisyonunun taslak raporunda da cezaların artırılmasına yönelik öneriler yer alıyor. Türk Ceza Kanunu'na göre, fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış çocukların ceza sorumluluğu bulunmuyor. Ayrıca, 15 yaşını doldurmamış olanların işledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin gelişmemiş olması hâlinde de ceza sorumluluğu olmuyor. Fiili işlediği sırada 15-18 yaş aralığında olan kişiler için ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 18-24 yıl, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 12-15 yıl hapis cezasına hükmediliyor. Mevcut yasada cezaların yaşa göre yeniden kademelendirilmesi, çocukları suça sürükleyen çetelere daha caydırıcı cezalar verilmesi ve anne-babalara da bu kapsamda yaptırım uygulanması gibi düzenlemeler tartışılıyor.

DÜNYA ÖRNEKLERİ İNCELENECEK

Birçok Avrupa ülkesinde çocuk suçlularla ilgili cezaların Türkiye'den daha caydırıcı olduğu görülüyor. Adalet Bakanlığı, Avrupa'daki örnekleri de inceleyerek özellikle Minguzzi cinayeti gibi vahşice işlenen suçlarda, failler 18 yaşından küçük olsa bile daha ağır cezalar verilmesini gündeme getirecek. Bazı ülkelerde çocuk failler işledikleri suça göre yetişkin gibi yargılanıyor. ABD'de birçok eyalette 16-17 yaşındaki çocuklar ağır suçlarda yetişkin gibi yargılanabiliyor. Bazı eyaletlerde bu sınır 14 yaşa kadar düşüyor. 1993'te görülen bir davada, 4 yaşındaki bir çocuğu öldüren 13 yaşındaki fail yetişkin olarak yargılanmış ve ceza indirimi uygulanmamıştı. Kanada'da 14 yaş üstü suçlular, işledikleri suçun ağırlığına göre yetişkin mahkemelerinde yargılanabiliyor. İngiltere'de ise ağır suç işleyen 10 yaş üstü çocuklar, özel çocuk mahkemeleri yerine diğer mahkemelerde yargılanıyor.

Gündem, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Minguzzi talimatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bahri Gün:
    Adalet talimatla değil yasalarla çalışır. 3 2 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Bana Teslim Edin o Çakalları Dünya Kaç Köşe Öğreteyim onlara. 0 1 Yanıtla
  • Ömer Yıldız:
    Adalet,,,, kişilerin iki dudağı arasında kaldı.... 0 1 Yanıtla
  • Ali Kolamuç:
    Yok yaww sen dünyadaki örneklere ne bakıyorsun yap Türk tipi olsun bitsin kısasa kısas başka yolu yok yoksa bu ateş sonmez 0 0 Yanıtla
  • Narkoz null:
    bahri gün. haberi okusaydın anlardın talimat neye veriyor ceza verin diye değil yeni kanun yeni yasa çıkartmak icin 0 0 Yanıtla
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