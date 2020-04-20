Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son iki haftada 38 teröristi etkisiz hale getirdik" - Son Dakika
Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son iki haftada 38 teröristi etkisiz hale getirdik' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son iki haftada 38 teröristi etkisiz hale getirdik"

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son iki haftada 38 teröristi etkisiz hale getirdik" -Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23-24-25-26 Nisan'da (4 gün) sokağa çıkma kısıtlaması olacağını açıkladı "Uluslararası kamuoyunu Hafter'e karşı ülkenin meşru yönetimine destek vermeye devam ediyoruz" "Ateşkesi ve mutabakatın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son iki haftada 38 teröristi etkisiz hale getirdik"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23-24-25-26 Nisan'da (4 gün) sokağa çıkma kısıtlaması olacağını açıkladı

"Uluslararası kamuoyunu Hafter'e karşı ülkenin meşru yönetimine destek vermeye devam ediyoruz"

"Ateşkesi ve mutabakatın diğer şartlarını ihmal eden rejim böyle devam ederse çok ağır kayıplarla bunun bedelini ödeyecektir"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütüne nefes aldırmamakta başını ezmekte kararlıyız. Bu doğrultuda yürüttüğümüz operasyonlarla son iki haftada toplam 38 terörist etkisiz hale getirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"Ateşkesi ve mutabakatın diğer şartlarını ihmal eden rejim böyle devam ederse çok ağır kayıplarla bunun bedelini ödeyecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kabinemizin 28. Toplantısını tamamladık. Bu toplantımızda ana gündem kapsamında korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalardı. Ayrıca, Suriye, Libya ve Ege'deki gelişmeler başta olmak üzere önemli güvenlik konularımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk Dünyanın ve ülkemizin dikkatini salgınla mücadeleye vermesini fırsata çevirmek isteyen Suriye rejiminin İdlib'teki saldırganlığının artırdığını görüyoruz. Türkiye Rusya ile vardığı 5 Mart mutabakatına bağlılığını korumakla birlikte rejimin saldırganlığına da geçit vermeyecektir. Ateşkesi ve mutabakatın diğer şartlarını ihmal eden rejim böyle devam ederse çok ağır kayıplarla bunun bedelini ödeyecektir. Aynı şekilde İdlib'teki ateşkes iklimini bozmak için provakatif eylemler düzenleyen karanlık örgütlere de müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

"Uluslararası kamuoyunu Hafter'e karşı ülkenin meşru yönetimine destek vermeye devam ediyoruz"

"Türkiye gücünü uluslararası hukuka ve kendi çıkarlarını koruma iradesinden alan kararlı duruşuyla Akdeniz'deki tüm oyunları bozmayı sürdürecektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya ile imzalanan Akdeniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakattan muhtırasından kaynaklanan rahatsızlıktan hala sürdüğü görülüyor. Halbuki bu muhtıra Birleşmiş Milletlere de bildirilmiş ve böylece süreç tamamlanmıştır. Sığınmacılara karşı insanlık dışı tavırlarını sürdüren ülkelerin hukuksuz ve vicdansız eylemlerinden vazgeçmelerini bekliyoruz. Meşru Libya hükümetinin sahada son dönemde elde ettiği kazanımları ise bu ülkede darbeci Hafter'in gerçek yüzünün daha iyi görünmeye başladığının işaretidir. Uluslararası kamuoyunu bir kez daha Hafter'e karşı ülkenin meşru yönetimine destek vermeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Son iki haftada 38 teröristi etkisiz hale getirdik"

Terör örgütüne göz açtırılmadığını söyleyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü örgütünün ülkemizin sağlın hastalıkla mücadele döneminde dahi eylem teşebbüsünü ara vermemesi terörizmin çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütüne nefes aldırmamakta başını ezmekte kararlıyız. Bu doğrultuda yürüttüğümüz operasyonlarla son iki haftada toplam 38 terörist etkisiz hale getirdik. Türkiye'nin iç ve dış güvenliği ile ilgili çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son iki haftada 38 teröristi etkisiz hale getirdik

Recep Tayyip Erdoğan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 08:35 Kaynak: İHA

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