Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son iki yılda Cumhurbaşkanı olarak kendi imzamızla çıkardığımız 64...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son iki yılda Cumhurbaşkanı olarak kendi imzamızla çıkardığımız 64 kararname ve 2 bin 755 karar ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son iki yılda Cumhurbaşkanı olarak kendi imzamızla çıkardığımız 64 kararname ve 2 bin 755 karar ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 02:32 Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son iki yılda Cumhurbaşkanı olarak kendi imzamızla çıkardığımız 64... - Son Dakika
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