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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son rakamlar, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son rakamlar, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son rakamlar, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi."
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