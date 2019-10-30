Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son terörist ortadan kalkana kadar takibe devam edeceğiz"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son terörist ortadan kalkana kadar takibe devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son terörist ortadan kalkana kadar takibe devam edeceğiz"

42 dakika önce

-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile toplantıda bir araya geldi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile toplantıda bir araya geldi. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Barış Pınarı Harekatı bölgesi) Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bunlar bütün o tünellerin betonlarını nereden alıp yaptılar? Lafarge. Lafarge kimin bir fabrikası? Fransızların. Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde. Siz, terör örgütlerine yardım yataklık yapan bir yönetimsiniz."

Erdoğan: "Son terörist ortadan kalkana kadar takibe devam edeceğiz. Ne tehditler ne şantajlar ne de sinsi oyunlar bizi yolumuzdan döndüremeyecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son terörist ortadan kalkana kadar takibe devam edeceğiz

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Danışmanlarına yer tutturamayan AK Partili vekiller, grup toplantısına erken gitti
Bahçeli'den ABD'nin Ermeni Soykırımı kararına tepki: Tasarı hükümsüzdür İzmir kucağında bebeğiyle zeybek oynayan anne türkiye'nin ilgi odağı oldu Fiat Chrysler ile PSA birleşme görüşmeleri yapıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 17:00:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son terörist ortadan kalkana kadar takibe devam edeceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]