Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son Zamanlarda Hdp'liler Bir Şey Uydurmaya Başladılar, 'Erdoğan, Hdp'ye Oy...
58 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son zamanlarda HDP'liler bir şey uydurmaya başladılar, 'Erdoğan, HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son zamanlarda HDP'liler bir şey uydurmaya başladılar, 'Erdoğan, HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor...' Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem olmamıştır ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz. Çünkü, sizler bu terör örgütüne destek verdiniz, veriyorsunuz."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:52 Kaynak: AA
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