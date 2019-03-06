Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son Zamanlarda Hdp'liler Bir Şey Uydurmaya Başladılar, 'Erdoğan, Hdp'ye Oy...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son zamanlarda HDP'liler bir şey uydurmaya başladılar, 'Erdoğan, HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son zamanlarda HDP'liler bir şey uydurmaya başladılar, 'Erdoğan, HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor...' Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem olmamıştır ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz. Çünkü, sizler bu terör örgütüne destek verdiniz, veriyorsunuz."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kıvırcık Ali'nin Çocukları, Babalarının Ölüm Haberini Nasıl Aldıklarını Anlattı

Çatılarda Biriken Karlar Ekmek Kapıları Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti

ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor