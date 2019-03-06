Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son Zamanlarda Hdp'liler Bir Şey Uydurmaya Başladılar, 'Erdoğan, Hdp'ye Oy...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son Zamanlarda Hdp'liler Bir Şey Uydurmaya Başladılar, 'Erdoğan, Hdp'ye Oy...

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son zamanlarda HDP'liler bir şey uydurmaya başladılar, 'Erdoğan, HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son zamanlarda HDP'liler bir şey uydurmaya başladılar, 'Erdoğan, HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor...' Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem olmamıştır ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz. Çünkü, sizler bu terör örgütüne destek verdiniz, veriyorsunuz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:52 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Politika
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