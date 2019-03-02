Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sondaj İşi Bir Yönüyle Hesap Kitap, Teknik İşidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sondaj işi bir yönüyle hesap kitap, teknik işidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sondaj işi bir yönüyle hesap kitap, teknik işidir. Bir yönüyle de nasip işidir. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Biz de araya araya bulacağız. Gemilerimizin çalışmalarından müjdeli haberler alacağımız günlerin çok yakın olduğuna inanıyorum."

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