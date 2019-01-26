Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorsanız Hepsi Deaş'la Mücadele İçin Suriye'de.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorsanız Hepsi Deaş'la Mücadele İçin Suriye'de.

51 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorsanız hepsi DEAŞ'la mücadele için Suriye'de.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorsanız hepsi DEAŞ'la mücadele için Suriye'de. DEAŞ'a ne yaptılar bilmiyoruz ama 1 milyona yakın Suriyeli kardeşimizin ölümüne ya göz yumdular ya da doğrudan ortak oldular."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:28 Kaynak: AA

Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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