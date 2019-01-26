Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorsanız Hepsi Deaş'la Mücadele İçin Suriye'de.
51 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorsanız hepsi DEAŞ'la mücadele için Suriye'de.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Sorsanız hepsi DEAŞ'la mücadele için Suriye
'de. DEAŞ'a ne yaptılar bilmiyoruz ama 1 milyona yakın Suriyeli kardeşimizin ölümüne ya göz yumdular ya da doğrudan ortak oldular."
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:28 Kaynak: AA
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