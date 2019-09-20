Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde, hem gönülleri ve zihinleri hem de...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde, hem gönülleri ve zihinleri hem de mekanı ve çevreyi ümran kılmanın gayreti içinde olduk."
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde, hem gönülleri ve zihinleri hem de mekanı ve çevreyi ümran kılmanın gayreti içinde olduk."
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